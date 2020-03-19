На Калининской АЭС в Тверской области произошло внеплановое отключение трансформатора

ТАСС, 19 марта. Резервный трансформатор, который относится к электротехническому оборудованию энергоблока Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области, отключился утром в четверг. Происшествие не повлияло на работу станции, радиационный фон находится в норме. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

"19 марта в 05:14 мск произошло отключение резервного трансформатора собственных нужд на второй очереди Калининской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что резервный трансформатор собственных нужд относится к электротехническому оборудованию энергоблока, расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом.

"Энергоблоки Калининской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - приводит пресс-служба слова главного инженера станции Александра Дорофеева.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.