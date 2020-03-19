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В "Лукойле" считают, что возврата цены нефти к $100-120 за баррель ждать не стоит

Вице-президент "Лукойла" также отметил, что цены могут приостановить падение на уровне сопротивления в $15-20 за баррель

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ценовая война на рынке нефти между РФ и Саудовской Аравией приведет к истощению обеих стран. В выигрыше останутся США, Китай, Индия и страны Европы. Такое мнение высказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.

"Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделке оказываются две страны - Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и т. д.", - сказал топ-менеджер.

"То есть это будет война на истощение, на котором выиграют США... Выиграет Китай. Примерно на 2% у них вырастут доходы населения. На такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе", - добавил Федун.

Цены на нефть

Цена нефти при сегодняшнем развитии возобновляемых источников энергии не может вернуться на уровень $100-120 за баррель, считает Леонид Федун.

"Мир поменялся, и если раньше мы могли в случае такого падения цены ожидать возврата, скажем, на цену $100-120 за баррель, то сейчас этого не будет. Поскольку, есть точка отсечения такой цены - это развитие так называемых зеленых технологий, возобновляемых технологий", - сказал он в четверг в интервью телеканалу РБК.

Цены на нефть могут приостановить падение на уровне сопротивления в $15-20 за баррель, заявил Леонид Федун.

"Мы делали технический анализ. Он, конечно, как и любой технический анализ, - это субъективные оценки. Но по техническому анализу уровень сопротивления первый находится сейчас, мы его наблюдаем, - это на уровне $32 [за баррель], потолок примерно $28 [за баррель], а второй уровень сопротивления - это $15-20 [за баррель]", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном продолжении падения цены на нефть.

По словам Федуна, произошедший на нефтяном рынке шок вследствие отсутствия договоренности между странами - производителями нефти привел к снижению цены на нефть на $20-25 долларов за баррель. "То есть, если бы сделка ОПЕК была, сегодня цена была бы $50 [за баррель] плюс-минус, но не $25", - добавил он.

Переговоры с Саудовской Аравией

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун полагает, что необходимо возобновить переговоры между РФ и Саудовской Аравией для стабилизации ситуации на рынке нефти.

"Надо снова договариваться, но для этого необходимо победить пессимизм тех, кто эту сделку сорвал. А сколько они будут находить свое мнение, поскольку это очень влиятельные силы, это уже не от нас [зависит]", - сказал топ-менеджер.

Ценовая война

Ценовая война на рынке нефти между РФ и Саудовской Аравией приведет к истощению обеих стран. В выигрыше останутся США, Китай, Индия и страны Европы.

"Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделке оказываются две страны - Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и т. д.", - сказал топ-менеджер.

"То есть это будет война на истощение, на котором выиграют США... Выиграет Китай. Примерно на 2% у них вырастут доходы населения. На такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе", - добавил Федун.

Добыча нефти в России

Добыча нефти в России может начать падать с 2022 года при сохранении цены нефти на уровне ниже $35 за баррель, заявил Федун.

"Скорее всего, по тем сценариям, что мы сейчас пересматриваем, если сделки [ОПЕК+] не будет и цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 [долларов за баррель], то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться", - сказал он.

При этом, по мнению Федуна, добыча нефти в России с 1 апреля 2020 года вырастет, но незначительно. "Думаю в лучшем случае на процентов десять от того увеличения, которое сделали саудиты", - считает вице-президент "Лукойла".

Добыча нефти в Саудовской Аравии

Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии до 13 млн баррелей в сутки (б/с) маловероятно, но даже достижение уровня извлечения в 12,3 млн б/с может стать катастрофой для рынка. 

"Действительно, они могут нарастить добычу объективно до 12,3 млн баррелей [в сутки] с сегодняшних 9,5 [млн б/с]. До 13 [млн б/с] - я не верю. До 13 [млн б/с] им понадобятся большие деньги и достаточно много времени, чтобы этого достигнуть. Но даже 12,3 [млн баррелей в сутки] - это катастрофа для рынка", - сказал Леонид Федун.

Сделка ОПЕК+

Леонид Федун заявил, что срыв мартовской сделки ОПЕК+ внес в падение цены нефти порядка $20 за баррель.

"Я считаю, что тот дисбаланс, который внесла Саудовская Аравия , сбросив цены сразу на 10 долларов от [сорта Arab] Light - это примерно 20 долларов за баррель. То есть сегодня - это где-то от 20 до 18 долларов за баррель, это минус от потери сделки", - сказал он.

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