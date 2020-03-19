{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Участники рынка ожидают сокращения объема фитнес-индустрии в России к 2021 году на 40%

Эксперты заявили, что удар придется по клубам-одиночкам, не входящим в сети

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии ожидает сокращения объема рынка в РФ к концу 2020 года на 40%, в том числе в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель и глава сети World Gym в России Ольга Киселева.

"Последние 2-3 года наша отрасль активно инвестировала в развитие, мы сдерживали цены, чтобы сделать наши услуги доступными большему числу людей, поэтому запас прочности и маржинальности минимален. Удар придется по клубам-одиночкам, не входящим в сети. У сетей есть некоторая подушка безопасности, но их около 30% от общего рынка. Так что мы прогнозируем сокращение рынка на 40% минимум уже к концу 2020 года", - сказала Киселева.

По ее данным, объем отрасли составляет более 130 млрд руб., количество клиентов фитнес-индустрии - 4,26 млн человек. Географическая структура рынка распределяется следующим образом: Москва и Московская область (47%), Санкт-Петербург (11,5%), города-миллионники (21%), другие города (20,5%). "Рост цен на рынке минимальный уже несколько лет подряд, в 2018 году составил всего 2%. Количество закрытий по итогам года в отслеживаемой части рынка - 581 фитнес-клуб", - добавила она.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в отрасли, ассоциация обратилась в правительство России с просьбой ввести налоговые каникулы на срок от шести месяцев. Копия письма, направленного премьер-министру России Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС. "В сложившейся ситуации мы вынуждены просить о государственной поддержке отрасли, без которой большая часть наших фитнес-клубов просто перестанет существовать. Мы просим вас рассмотреть такие меры по поддержке нашей отрасли, как: признание всех ограничительных мер - обстоятельствами непреодолимой силы при рассмотрении споров по действующим договорам; налоговые каникулы на срок от шести месяцев; отмена штрафных санкций за несвоевременную оплату налогов", - говорится в документе.

Кроме того, ассоциация просит ввести в отрасли льготное кредитование и компенсацию процентов по кредитам, а также хочет получить субсидии для сохранения рабочих мест и каникулы на оплату коммунальных услуг. В письме отмечается, что в связи распространением нового коронавируса посещение фитнес-клубов упало на 50-70%, что привело к падению доходов, при постоянной расходной части: арендные платежи, фонд оплаты труда, коммунальные платежи, налоги. "Все фитнес-клубы в текущий момент работают в убыток, стараясь сохранить рабочие места и поддержать текущую деятельность", - отмечается в письме.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В "Лукойле" считают, что возврата цены нефти к $100-120 за баррель ждать не стоит
Вице-президент "Лукойла" также отметил, что цены могут приостановить падение на уровне сопротивления в $15-20 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС