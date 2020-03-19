Участники рынка ожидают сокращения объема фитнес-индустрии в России к 2021 году на 40%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии ожидает сокращения объема рынка в РФ к концу 2020 года на 40%, в том числе в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель и глава сети World Gym в России Ольга Киселева.

"Последние 2-3 года наша отрасль активно инвестировала в развитие, мы сдерживали цены, чтобы сделать наши услуги доступными большему числу людей, поэтому запас прочности и маржинальности минимален. Удар придется по клубам-одиночкам, не входящим в сети. У сетей есть некоторая подушка безопасности, но их около 30% от общего рынка. Так что мы прогнозируем сокращение рынка на 40% минимум уже к концу 2020 года", - сказала Киселева.

По ее данным, объем отрасли составляет более 130 млрд руб., количество клиентов фитнес-индустрии - 4,26 млн человек. Географическая структура рынка распределяется следующим образом: Москва и Московская область (47%), Санкт-Петербург (11,5%), города-миллионники (21%), другие города (20,5%). "Рост цен на рынке минимальный уже несколько лет подряд, в 2018 году составил всего 2%. Количество закрытий по итогам года в отслеживаемой части рынка - 581 фитнес-клуб", - добавила она.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в отрасли, ассоциация обратилась в правительство России с просьбой ввести налоговые каникулы на срок от шести месяцев. Копия письма, направленного премьер-министру России Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС. "В сложившейся ситуации мы вынуждены просить о государственной поддержке отрасли, без которой большая часть наших фитнес-клубов просто перестанет существовать. Мы просим вас рассмотреть такие меры по поддержке нашей отрасли, как: признание всех ограничительных мер - обстоятельствами непреодолимой силы при рассмотрении споров по действующим договорам; налоговые каникулы на срок от шести месяцев; отмена штрафных санкций за несвоевременную оплату налогов", - говорится в документе.

Кроме того, ассоциация просит ввести в отрасли льготное кредитование и компенсацию процентов по кредитам, а также хочет получить субсидии для сохранения рабочих мест и каникулы на оплату коммунальных услуг. В письме отмечается, что в связи распространением нового коронавируса посещение фитнес-клубов упало на 50-70%, что привело к падению доходов, при постоянной расходной части: арендные платежи, фонд оплаты труда, коммунальные платежи, налоги. "Все фитнес-клубы в текущий момент работают в убыток, стараясь сохранить рабочие места и поддержать текущую деятельность", - отмечается в письме.