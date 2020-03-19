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Utair расширяет географию полетов по РФ, переходя на весенне-летнее расписание

Особое внимание перевозчик планирует уделить авиасообщению между регионами и югом России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair переходит на весенне-летнее расписание и расширяет географию полетов по России. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

"Особое внимание отведено авиасообщению между регионами и югом России", - цитирует пресс-служба президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

В сообщении уточняется, что в марте авиакомпания начинает летать из Перми в Уфу, из Владикавказа, Волгограда и Астрахани в Ростов-на-Дону, из Ставрополя в Сочи и из Краснодара в Астрахань. В апреле и мае появятся регулярные рейсы из Анадыря в Красноярск, из Минеральных Вод в Самару и Сургут, из Барнаула в Сургут и Омск, из Москвы в Геленджик и Нижневартовск. Также авиакомпания возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Нижневартовск.

С июня начнут выполняться рейсы в Анапу из Москвы, Нижневартовска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара, Уфы и Ханты-Мансийска. Появятся маршруты из Тюмени в Геленджик и Краснодар, из Сургута в Геленджик и Сочи, из Нижневартовска в Сочи. Также с июня авиакомпания запустит рейсы из Сургута в Белгород, Грозный, Махачкалу и Ростов-на-Дону.

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Россия
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