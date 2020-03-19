Эксперты: дополнительные продажи валюты ЦБ РФ вряд ли сильно укрепят рубль

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дополнительные продажи валюты Банком России являются еще одной стабилизационной мерой, но вряд ли окажут серьезный укрепляющий эффект на курс рубля. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

19 марта ЦБ объявил о начале дополнительных продаж иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ.

"Объем доли перечисления Сбербанка в бюджет в этом году - 350 млрд руб. ($4,4 млрд). В целом, сумма небольшая в сравнении с объемом ФНБ. Сегодня Центральный банк сказал, что продажа будет разделена во времени до 30 сентября при условии нефти ниже 25 долларов. Вряд ли здесь будет идти речь об эффекте укрепления. Скорее это дополнительная стабилизационная мера", - отмечает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. По его мнению, если разово продать всю сумму через рынок, то укрепление курса будет около 1%.

При этом, по оценкам эксперта, использование средств ФНБ все же приводит к некоторому укреплению рубля. В свою очередь аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов отмечает, что на старте торгов на Московской бирже сообщение регулятора о дополнительных продажах валюты не оказало сильного давления на американский доллар. Так, курс доллара к рублю вырос на 0,3% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 81,09 руб. В последний раз доллар США находился на отметке выше 81 руб. в январе 2016 года. Эксперт признает, что пока валютные интервенции регулятора не дают каких-то результатов.

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитал", в результате объявленных мер, объем продаж иностранной валюты на открытом рынке может вырасти на величину до 0,8 млрд долларов. "В последние несколько дней объем продажи иностранной валюты Банком России в соответствии с бюджетным правилом составлял 50-75 млн долларов ежедневно", - указали в "ВТБ Капитал".

По мнению главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, текущие котировки рубля вполне адекватны сложившимся ценам на нефть и профилю внешних рисков, поэтому какие-то дополнительные меры со стороны ЦБ не требуются, вопреки существующим призывам к регулятору вмешаться в ход торгов через дополнительные интервенции или скупку ОФЗ.

Если цены на нефть продолжат падение, то следующий "потолок" может быть в районе 86 рублей за доллар, отмечает Дроздов. Аналитик добавил, что такой сценарий возможен, если Саудовская Аравия продолжил демпинг и увеличит объемы добычи нефти.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.