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Распространение коронавируса нового типа

В Торгово-промышленной палате заявили, что сбоев поставок продуктов питания не наблюдается

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что у граждан не должно быть оснований для ажиотажа

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сбоев поставок продуктов питания в Россию из-за рубежа, в том числе из европейских стран, не наблюдается, поэтому у граждан не должно быть оснований для ажиотажа. Об этом журналистам в четверг сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"Все товары по договоренностям поступают ритмично на территорию РФ, в том числе это касается продуктов питания, вокруг чего сейчас по некоторым позициям возник ажиотаж. Но никаких оснований для этого излишнего ажиотажа нет, потому что имеются запасы, а со стороны наших зарубежных партнеров сбоев нет", - сказал он.

Катырин добавил, что в работе таможенных органов тоже нет серьезных изменений, "кроме того, что сейчас поступили указания правительства об ограничении вывоза [из РФ] некоторых вещей, связанных с медициной, - средств, которые используются для защиты от коронавируса".

"С точки зрения товарных потоков и выполнения обязательств - пока проблем нет", - заключил Катырин.

Президент РФ Владимир Путин ранее посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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