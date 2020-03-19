"Победа" приостанавливает полеты в Армению

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты в Гюмри (Армения) с 19 марта по 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Накануне "Аэрофлот" сообщил, что сокращает рейсы в Армению.

"Лоукостер "Победа" с 19 марта 2020 года приостанавливает полеты из Москвы в Гюмри в связи с введенным правительством Армении ограничением на въезд российских граждан", - говорится в сообщении. Пассажирам возврат средств будет произведен автоматически.

Армения с 16 марта из-за пандемии коронавируса запретила въезд граждан из 16 стран, включая Россию.