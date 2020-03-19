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Аксенов: половина дорог Крыма будет приведена в нормативное состояние до 2022 года

На сегодня из более чем 6 тыс. км автодорог полуострова в хорошем состоянии находится не более четверти

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Объем средств на ремонт дорог в Крыму после поручения президента России Владимира Путина вырос примерно до 20 млрд рублей, что позволит до 2022 года привести в нормативное состояние более половины всех дорог региона. Об этом сообщил в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с Путиным.

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"В общей сложности по вашему поручению будет выделено 17 млрд рублей в этом году на дорожное строительство, и два подрядчика [определены для выполнения этих работ]. Это без национальных проектов - там больше 3 млрд рублей еще дополнительно, что в свою очередь позволит нам до 2022 года привести более 50% всех дорог в нормативное состояние", - сказал Аксенов.

Он отметил, что особое внимание планируется уделить дорогам на территории муниципалитетов.

Кроме того, в 2020 году в регионе должны быть отремонтированы 106 общественных территорий и 75 общедомовых территорий, добавил глава Крыма.

Президент России в начале февраля дал правительству Российской Федерации и властям Крыма около десятка поручений, касающихся строительства различных объектов на полуострове. В частности, была поставлена задача до 15 марта "рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании "Военно-строительная компания" и других профильных организаций для строительства автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства".

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 23,5%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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