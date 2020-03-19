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Акции "Роснефти" выросли на 11,8%

Ценные бумаги компании дорожают на фоне роста цен на нефть

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Стоимость ценных бумаг компании "Роснефть" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 11,8% и достигала отметки в 261,7 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:53 мск.

По состоянию на 12:05 акции торговались на уровне 258,5 рубля, что на 10,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Ценные бумаги "Роснефти" дорожают на фоне роста цен на нефть. Так, стоимость сорта Brent на бирже ICE в Лондоне торгуется на уровне $27,02 за баррель, что на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена марки WTI выросла почти на 15% - до $23,92 за баррель.

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