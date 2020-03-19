Власти Москвы вводят онлайн-консультации для московских экспортеров

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы запускает пилотные проекты по поддержке столичных экспортеров в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Так, встречи московских компаний с зарубежными партнерами переводятся в онлайн-режим, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей. Режим предполагает отмену или перенос на более поздний срок всех массовых мероприятий, ограничение числа участников мероприятий, которые не могут быть отменены, составляет, в зависимости от решения властей субъектов, от 50 до 1000 человек. Также жителям регионов рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.

"Столичный центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК "Моспром" (подведомственное учреждение департамента - прим. ТАСС) переводит все встречи московских компаний с зарубежными байерами в онлайн-режим. Также с апреля столичные компании смогут обсудить проблемные экспортные кейсы в "Менторской гостиной" или получить услугу Office-in-Office", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что эта услуга позволит московским производителям сделать первые шаги по налаживанию экспорта без дополнительных издержек. По данным пресс-службы, за производителями будут закреплены проверенные зарубежные агенты, которые не только представят интересы московских компаний на зарубежных рынках, но и осуществят контроль работы уже существующих иностранных дистрибьюторов и байеров.

"Мы работаем над улучшением инструментов поддержки московских экспортеров. На данный момент уже появился ряд новых услуг, которые можно будет получить, не прибегая к выездным зарубежным мероприятиям. Первая бизнес-миссия московских производителей с индийскими байерами в онлайн-формате состоится в конце марта. В онлайн-мероприятиях примут участие столичные производители продуктов, напитков и товаров повседневного потребления", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.