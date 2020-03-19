{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы вводят онлайн-консультации для московских экспортеров

Кроме того, с апреля столичные компании смогут обсудить проблемные экспортные кейсы в "Менторской гостиной" или получить услугу Office-in-Office

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы запускает пилотные проекты по поддержке столичных экспортеров в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в мире. Так, встречи московских компаний с зарубежными партнерами переводятся в онлайн-режим, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей. Режим предполагает отмену или перенос на более поздний срок всех массовых мероприятий, ограничение числа участников мероприятий, которые не могут быть отменены, составляет, в зависимости от решения властей субъектов, от 50 до 1000 человек. Также жителям регионов рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.

"Столичный центр поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК "Моспром" (подведомственное учреждение департамента - прим. ТАСС) переводит все встречи московских компаний с зарубежными байерами в онлайн-режим. Также с апреля столичные компании смогут обсудить проблемные экспортные кейсы в "Менторской гостиной" или получить услугу Office-in-Office", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что эта услуга позволит московским производителям сделать первые шаги по налаживанию экспорта без дополнительных издержек. По данным пресс-службы, за производителями будут закреплены проверенные зарубежные агенты, которые не только представят интересы московских компаний на зарубежных рынках, но и осуществят контроль работы уже существующих иностранных дистрибьюторов и байеров.

"Мы работаем над улучшением инструментов поддержки московских экспортеров. На данный момент уже появился ряд новых услуг, которые можно будет получить, не прибегая к выездным зарубежным мероприятиям. Первая бизнес-миссия московских производителей с индийскими байерами в онлайн-формате состоится в конце марта. В онлайн-мероприятиях примут участие столичные производители продуктов, напитков и товаров повседневного потребления", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным
Глава Счетной палаты отметил, что влияние на все стороны жизни будет очень сильное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС