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Распространение коронавируса нового типа

В АКОРТ сообщили об отсутствии дефицита алкоголя

В Ассоциации компаний розничной торговли связали логистические и таможенные трудности с ограничениями из-за коронавируса
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) связывает логистические проблемы и трудности в таможенном оформлении алкогольной продукции с ограничениями, возникшими на фоне распространения в России коронавируса, при этом дефицита импортного алкоголя торговые сети не испытывают. Об этом сообщили ТАСС в АКОРТ, в которую входят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и другие.

"Мы не получали предупреждений о возможных сбоях, но у нас есть информация о существующих трудностях в логистике и некоторых затруднениях при таможенном оформлении алкогольной продукции. Связываем это, в том числе, и со сложностями работы в условиях ограничений по коронавирусу и надеемся, что ситуация быстро разрешится", - сказали в АКОРТ.

"В любом случае, какого-либо дефицита по алкогольной продукции в торговых сетях нет: импортные напитки есть на складах и их доля не велика в общем объеме спроса", - добавили в ассоциации.

В компании "Росинтер" (развивает торговые марки "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль" и другие) ТАСС также сообщили, что не испытывают проблем с получением алкогольной продукции и не получали уведомлений о возможных сбоях.

"Наоборот, сейчас идет постоянный диалог, активный обмен информацией с обеих сторон, чтобы максимально эффективно выйти из существующей сложной ситуации. Партнеры "Росинтера" - это пул постоянных, проверенных и добросовестных поставщиков, с которыми мы работаем уже много лет и в разных условиях, в том числе кризисных", - сообщили в компании "Росинтер".

В Росалкогольрегулировании (РАР) от комментариев отказались.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о возможном негативном влиянии распространения коронавируса на поставки алкоголя в Россию. По данным издания, крупные импортеры начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.

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Распространение коронавируса нового типа
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