S7: Узбекистан не согласовал рейс для возвращения своих граждан из Новосибирска



НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Узбекистана не согласовали чартерный рейс из Новосибирска, которым граждане страны должны были вернуться на родину, за полтора часа до времени вылета. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе авиакомпании S7, которая планировала выполнить полет.

"Для возвращения пассажиров из Новосибирска узбекской стороной была согласована возможность выполнения чартерного рейса S7 Airlines. Однако за полтора часа до предполагаемого вылета авиакомпания получила от Узбекистана отказ на выполнение рейса. <...> По нашей информации, в настоящее время принимается решение о возвращении пассажиров домой чартерным рейсом национального авиаперевозчика Узбекистана", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный консул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил ТАСС, что около 150 граждан Узбекистана не смогли вылететь в четверг в Ташкент рейсом S7 из-за закрытия границ среднеазиатской страны. Иностранцы прибыли в Новосибирск из разных регионов России, в основном с Дальнего Востока. Консульство поддерживает с ними связь и оказывает помощь тем, кто находится в аэропорту. В частности, дипломатическое представительство организовало питание пассажиров.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев. В четверг стало известно о смерти в Москве пожилой женщины, у которой был выявлен коронавирус и целый ряд хронических заболеваний. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.