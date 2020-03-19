Кабмин попросит Госдуму принять ряд законов для поддержки экономики

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство будет просить Госдуму оперативно рассмотреть ряд законодательных решений в рамках поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Сегодня дано поручение по подготовке целого ряда нормативных и законодательных решений. Будем вас просить тоже рассмотреть эти решения. Перечень мер правительством разработан. В ближайшее время, буквально сегодня и завтра, мы начинаем уже его реализацию", - сказал Силуанов.

По его словам, план оперативных мер правительства предусматривает поддержку ключевых отраслей, пострадавших от пандемии.

"Это авиаперевозки в первую очередь, это туризм, <…> вопросы торговли, малое и среднее предпринимательство, субъекты Российской Федерации. В наборе [оперативных мер] целый ряд инструментов: субсидирование процентных ставок, отсрочка по уплате налогов, прямые бюджетные вложения, государственные гарантии и, соответственно, сокращение административного воздействия на бизнес", - уточнил министр финансов.

Он напомнил, что правительство поручило до мая приостановить налоговые проверки, создающие дополнительные издержки для бизнеса.

"Определен [антикризисный] фонд для поддержки соответствующих отраслей", - добавил Силуанов, уточнив, что объем фонда составляет 300 млрд рублей.