{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Кабмин попросит Госдуму принять ряд законов для поддержки экономики

Антон Силуанов заявил, что план оперативных мер правительства предусматривает поддержку ключевых отраслей, пострадавших от пандемии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство будет просить Госдуму оперативно рассмотреть ряд законодательных решений в рамках поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Сегодня дано поручение по подготовке целого ряда нормативных и законодательных решений. Будем вас просить тоже рассмотреть эти решения. Перечень мер правительством разработан. В ближайшее время, буквально сегодня и завтра, мы начинаем уже его реализацию", - сказал Силуанов.

По его словам, план оперативных мер правительства предусматривает поддержку ключевых отраслей, пострадавших от пандемии.

"Это авиаперевозки в первую очередь, это туризм, <…> вопросы торговли, малое и среднее предпринимательство, субъекты Российской Федерации. В наборе [оперативных мер] целый ряд инструментов: субсидирование процентных ставок, отсрочка по уплате налогов, прямые бюджетные вложения, государственные гарантии и, соответственно, сокращение административного воздействия на бизнес", - уточнил министр финансов.

Он напомнил, что правительство поручило до мая приостановить налоговые проверки, создающие дополнительные издержки для бизнеса.

"Определен [антикризисный] фонд для поддержки соответствующих отраслей", - добавил Силуанов, уточнив, что объем фонда составляет 300 млрд рублей.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
МЭР подготовило проект распоряжения об уменьшении взноса в фонд "Турпомощи" до 1 рубля
Этот взнос в резервный фонд туроператоры должны перечислять ежегодно не позднее 15 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС