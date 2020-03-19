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Metro переводит торговые центры в Москве на новый график работы

Магазины, которые работали в круглосуточном режиме, будут закрываться на технический перерыв с 00.00 до 6.00

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Торговая сеть Metro переведет свои магазины с круглосуточной работы на график с техническим перерывом, чтобы использовать ночное время для отгрузки товара на фоне повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении компании.

"С 19 марта 2020 все оптовые магазины Metro в Москве и Московской области, которые работают в круглосуточном режиме, будут закрывать двери на ночной технический перерыв с 00.00 до 06.00. С учетом повышенного спроса на ряд товарных групп этот технический перерыв будет использован для приемки товаров, их выгрузки в торговом зале, заполнения полок и подготовке к продаже. Компания предпринимает этот шаг для улучшения обслуживания клиентов в течение остального времени суток", - говорится в сообщении.

Торговые центры Metro будут открыты для клиентов с 6 утра до полуночи. 19 марта в тестовом режиме начнет работу сервис самовывоза на базе торгового центра на Ленинградском шоссе.

"Metro внимательно следит за развитием спроса среди своих клиентов и увеличивает заказы продукции по востребованным категориям в 5 раз, наращивает логистические мощности и подключает большее количество партнеров для онлайн-доставки", - сообщили в Metro.

Как отметили в компании, Metro рассмотрит возможность возвращения к круглосуточному графику работы торговых центров в зависимости от развития ситуации.

В "Ашане", сетях X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и "Магните" график работы магазинов на фоне повышенного спроса не меняли, сообщили ТАСС в торговых сетях. "Магазины продолжают работать в штатном режиме по прежним графикам", - сообщили в торговой сети "Ашан". При этом "Вкусвилл" 18 марта принял решение сократить график работы своих магазинов во всех городах присутствия, кроме Москвы. Изменения связаны с заботой о сотрудниках компании.

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