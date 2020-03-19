В Крыму начали цифровизацию электрических сетей для улучшения электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Цифровизация электрических сетей для улучшения надежности и доступности электроснабжения началась в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. На полуострове запустили первый объект федерального проекта НТИ "Энерджинет".

В Ленинградской области запретили массовые мероприятия численностью свыше 100 человек Ранее в регионе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области, где выявлен один случай заражения новым коронавирусом, запретили проведение массовых мероприятий численностью участников более 100 человек. Об этом сообщил председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой, опубликовав текст соответствующего постановления правительства области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Ранее с 15 марта в Ленинградской области действовал запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 300 человек. "Ситуация в Ленинградской области абсолютно спокойная и управляемая, изменения затрагивают ограничение на проведение мероприятий, оно ужесточается с 300 до 100 человек. Учреждения культуры принимают необходимые меры и продолжают работать в соответствии с постановлением", - написал Цой. 13 марта стало известно, что у жительницы Ленинградской области, которая недавно вернулась из Италии, подтвержден первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства Ленинградской области, по состоянию на утро 19 марта новых случаев заражения на территории региона не выявлено. По данным регионального управления Роспотребнадзора, мощность собственной лаборатории, которая выполняет экспресс-тесты на наличие коронавируса, увеличена до 300 тестов в сутки. В регионе работают 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено.

"Сегодня в формате телемоста состоялся торжественный пуск первого объекта федерального проекта НТИ "Энерджинет" "Цифровой РЭС - Крымэнерго" - "Цифровой точки трансформации "Авангард" в селе Штормовое Сакского района. Цифровизация электрических сетей позволит усилить качество и доступность электроснабжения. Кроме того, повысится надежность электроснабжения, снизится время ликвидации аварий и оптимизируются эксплуатационные затраты", - написал он.

Аксенов отметил, что себестоимость таких объектов по предварительным оценкам в четыре раза ниже аналогических традиционных подстанций.

Первый цифровой участок электрических сетей обслуживает два населенных пункта. После завершения пилотного проекта к лету 2020 года сеть будет обслуживать свыше 30 тысяч потребителей электрической энергии Сакского района, включая отдыхающих в период курортного сезона, добавил глава региона.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет", "Хелснет", "Энерджинет", "Технет" и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, в России созданы 14 центров компетенций НТИ. Оператором программы создания Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.