В Крыму начали цифровизацию электрических сетей для улучшения электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Цифровизация электрических сетей для улучшения надежности и доступности электроснабжения началась в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. На полуострове запустили первый объект федерального проекта НТИ "Энерджинет".
"Сегодня в формате телемоста состоялся торжественный пуск первого объекта федерального проекта НТИ "Энерджинет" "Цифровой РЭС - Крымэнерго" - "Цифровой точки трансформации "Авангард" в селе Штормовое Сакского района. Цифровизация электрических сетей позволит усилить качество и доступность электроснабжения. Кроме того, повысится надежность электроснабжения, снизится время ликвидации аварий и оптимизируются эксплуатационные затраты", - написал он.
Аксенов отметил, что себестоимость таких объектов по предварительным оценкам в четыре раза ниже аналогических традиционных подстанций.
Первый цифровой участок электрических сетей обслуживает два населенных пункта. После завершения пилотного проекта к лету 2020 года сеть будет обслуживать свыше 30 тысяч потребителей электрической энергии Сакского района, включая отдыхающих в период курортного сезона, добавил глава региона.
Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет", "Хелснет", "Энерджинет", "Технет" и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие.
Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, в России созданы 14 центров компетенций НТИ. Оператором программы создания Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.