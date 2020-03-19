Ставропольская компания "Алиолхим" на треть увеличит объемы производства антисептиков

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Ставропольская компания "Алиолхим", выпускающая семь видов дезинфицирующих препаратов, увеличит более чем на 30% производство антисептиков до 700 т продукции в месяц. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

"Один из двух производителей дезинфицирующих растворов в регионе - ООО "Алиолхим" - вводит в эксплуатацию новую автоматическую линию по производству и розливу дезинфектантов. Производительность участка составит более 40 тыс. единиц продукции ежесуточно. В физическом объеме производство вырастет на 32%. Общие производственные возможности предприятия составят более 700 т продукции в месяц", - отметили в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что это плановое увеличение. "Предприятие начало реализацию проекта по модернизации производственных мощностей еще до начала масштабного распространения коронавируса. Однако в связи с пандемией срок ввода линии в эксплуатацию был ускорен", - добавили в министерстве.

По данным пресс-службы, на новой линии предприятие планирует выпускать семь позиций препаратов для дезинфекции поверхностей, оборудования, посуды, белья, инвентаря, помещений разного типа назначения, а также для обработки рук. Весь перечень дезинфицирующих средств прошел испытания в Научно-исследовательском институте дезинфектологии при Роспотребнадзоре РФ. Отмечается, что запуск нового участка позволит выпускать продукцию в малой таре - объем флакона составит 1 л. Подобная форма выпуска предназначена для поставок дезинфектантов в розничную торговлю.

"На Ставрополье есть два крупных производителя дезинфицирующих средств: заводы "Арнест" в Невинномысске и "Алиолхим" в Ставрополе. В ближайшее время наладить выпуск дезинфицирующих средств планируют и другие фармацевтические предприятия региона. Существующих на сегодня производственных мощностей хватит, чтобы удовлетворить потребности жителей края и предприятий в дезинфицирующих средствах", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрия Макаркина.

Министерство сообщает, что также предприятия Ставропольского края производят большой перечень продукции для обеспечения работы медперсонала и больниц: халаты, бахилы, костюмы СИЗ, постельное белье и принадлежности. Из-за возросшего спроса на товар производители в оперативном порядке прорабатывают новые схемы отгрузок и логистики.