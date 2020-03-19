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Распространение коронавируса нового типа

МЭР подготовило проект распоряжения об уменьшении взноса в фонд "Турпомощи" до 1 рубля

Этот взнос в резервный фонд туроператоры должны перечислять ежегодно не позднее 15 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило проект распоряжения правительства об уменьшении для туроператоров взноса в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" до 1 рубля на 2020 год в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

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"Для поддержки российской туристской отрасли в связи с распространением коронавируса Минэкономразвития подготовлен проект распоряжения правительства об уменьшении размера взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2020 год. На 2020 год размер взноса в фонд для туроператоров составит 1 рубль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператоры должны перечислять соответствующий взнос в резервный фонд ежегодно не позднее 15 апреля.

"В соответствии с действующим законом о туризме правительство вправе уменьшить размер взноса в резервный фонд "Турпомощь" в случае отсутствия выплат из фонда за предшествующий год. В 2019 году выплаты из фонда не осуществлялись из-за отсутствия банкротств туроператоров на рынке", - указывают в министерстве.

Резервный фонд предназначен для экстренной помощи туристам, находящимся за пределами России. На 1 января 2020 года размер резервного фонда ассоциации "Турпомощь" составляет 421,2 млн рублей.

Ранее правительство сообщило, что российские туроператоры в условиях распространения коронавируса до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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