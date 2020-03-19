Альфа-банк и Райффайзенбанк отмечают повышенный спрос на обмен валют

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Альфа-банк и Райффайзенбанк фиксируют повышенный интерес россиян к валютно-обменным операциям на фоне роста курса доллара и евро.

"Интенсивность операций, несомненно, увеличилась", - сказал ТАСС руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный. По его словам, операции в основном проходят онлайн.

Представитель Альфа-банка также отметил, что клиенты совершают операции как по покупке, так и по продаже евро и долларов.

В пресс-службе Райффайзенбанка также сообщили, что наблюдают повышенный интерес клиентов к валютно-обменным операциям. При этом значительно вырос объем онлайн-операций, подчеркнули в банке.

В свою очередь в Сбербанке, банке "Открытие" и Московском кредитном банке заявили, что не фиксируют повышенного спроса на обмен валюты.

19 марта на торгах на Мосбирже курс доллара достигал 80 рублей, а евро - 88 рублей.