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Распространение коронавируса нового типа

Hyundai и KIA Motors приостанавливают производство автомобилей в Чехии и Словакии

В Чехии на данный момент выявлено 572 инфицированных коронавирусом, в Словакии диагностировано 105 зараженных

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и KIA Motors с 23 марта из-за распространения коронавируса приостанавливают производство на своих сборочных предприятиях в Чехии и Словакии. Об этом информировали в четверг Чешское телевидение и Словацкое телевидение.

Предполагается, что производственный процесс возобновится через две недели, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в Чехии и Словакии. Рабочие и служащие заводов за время вынужденного простоя получат финансовую компенсацию в размере не менее 70% от окладов.

Завод Hyundai Motor расположен у села Ношовице в районе города Фридек-Мистек на северо-востоке Чехии. На нем задействовано 3300 рабочих и служащих. Предприятие KIA Motors находится на административной территории села Тепличка-над-Вагом близ города Жилина на северо-западе Словакии. Производственный процесс там обеспечивают около четырех тысяч сотрудников.

В Чехии на данный момент выявлено 572 инфицированных коронавирусом, в Словакии диагностировано 105 зараженных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
ЧехияСловакияРаспространение коронавируса нового типа
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