Дума приняла закон о выводе предпринимателей из-под статьи УК о преступных сообществах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли в третьем, заключительном чтении пакет президентских законопроектов, направленный на вывод бизнес-структур из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах (ОПС), если эти структуры не были заведомо созданы для совершения преступлений.

Согласно законопроекту, в статье 210 Уголовного кодекса РФ о преступных организациях появится примечание о том, что учредители, руководители и сотрудники юридического лица или же сотрудники и руководители его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только по причине работы в структуре, совершившей экономическое преступление. Новые нормы не распространятся на фирмы и компании, которые были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Документ также вводит административную преюдицию, тем самым смягчая уголовное наказание за нарушение требований валютного законодательства. Так, нарушения в части зачисления или возврата денежных средств, совершенные в крупном размере, будут признаваться преступлением, если лицо, которое их совершило, ранее уже подвергалось административному наказанию за аналогичное деяние. Одновременно документ усиливает уголовную ответственность за уклонение от репатриации денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Так, максимально возможный штраф по этой статье достигнет 1 млн рублей, а тюремный срок - пяти лет.

В то же время повышаются пороговые значения крупного и особо крупного размеров нерепатриированных денежных средств. Крупным размером будет признаваться сумма в 100 млн рублей вместо 9 млн рублей, а особо крупным - 150 млн рублей вместо 45 млн рублей. Законопроект также изменяет порядок определения крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов.

Поправки в КоАП

Депутаты также приняли в третьем чтении президентский законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Статья 15.25 дополняется частью, устанавливающей административную ответственность за неисполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках и счетах в банках за пределами РФ средств, причитающихся по внешнеторговому договору с нерезидентом по валютным операциям, проведенным однократно либо неоднократно в течение одного года, если сумма превышает 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с нарушениями на счета в уполномоченных банках за каждый день просрочки, или в размере от 3/4 до одного размера суммы этих средств.

Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, им также грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.