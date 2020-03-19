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Привилегированные акции "Мечела" на Мосбирже упали на 7%

Обыкновенные акции компании также перешли к снижению

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Привилегированные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" в ходе торгов на Московской бирже снизились на 7% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 61,2 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:23 мск котировки "Мечела" продолжили снижение и достигали отметки в 52,8 рубля за акцию (-19,8%). Обыкновенные акции компании также перешли к снижению и торговались на уровне 56,2 рубля за бумагу (-0,9%).

Чистая прибыль компании по МСФО, приходящаяся на акционеров, упала по итогам 2019 года в 5,2 раза - до 2,4 млрд рублей. Показатель EBITDA в отчетный период снизился на 29%, до 53,43 млрд рублей, выручка - на 5%, до 296,57 млрд рублей.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.

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