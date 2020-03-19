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"РЖД Логистика" и FESCO расширяют номенклатуру перевозимых из стран АТР в Европу грузов

В рамках развития сервиса Trans-Siberian LandBridge компании начали перевозку опасных грузов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочернее общество ОАО "РЖД") совместно с транспортной группой FESCO в рамках развития сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge расширяют номенклатуру перевозимых грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу, добавив к ней опасные грузы, следует из сообщения "РЖД Логистики".

Контейнеры с кислотами, которые используются в фармацевтике и промышленности, из Циндао (Китай), а также с автозапчастями и различным оборудованием из Пусана (Республика Корея) были доставлены морским регулярным сервисом FESCO во "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO), где из них был сформирован ускоренный контейнерный поезд, который 10 марта прибыл в Брест. В результате транзитное время по колее 1520 составило 12 суток. Затем контейнеры были перегружены на подвижной состав колеи 1435 и далее, после прибытия на станции назначения, были доставлены автотранспортом на склады клиентов в Польше, Бельгии и Германии.

"Мы видим большой интерес со стороны клиентов к нашему сервису Trans-Siberian LandBridge, поэтому приняли решение расширить номенклатуру грузов, добавив очень востребованную перевозку опасных грузов", - рассказал президент FESCO Максим Сахаров.

При этом генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев отметил, что сейчас отправка таких грузов осуществляется морем, в то время как они "готовы в рамках Trans-Siberian LandBridge предложить рынку отработанный сервис, гарантирующий как сохранность груза, так и двойное сокращение сроков доставки".

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов, в 2019 - более 50 млн т.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

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