Полноценное внедрение виртуальных сим-карт в РФ может потребовать изменений в законах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полноценное внедрение в России виртуальных сим-карт - eSIM (встроенный в устройство чип, который позволяет пользоваться сотовой связью без использования физической сим-карты) потребует принятия законодательных изменений, которые должны легализовать в том числе удаленное подключение услуги, считают опрошенные ТАСС операторы связи.

Ранее виртуальный мобильный оператор (MVNO) "Тинькофф мобайл" сообщил о возможности подключить eSIM. По информации "Ведомостей", для этого оператор получил разрешение у ФСБ.

Как указывают участники рынка, возможность удаленного подключения eSIM должна быть прописана в законодательстве, без этого развитие технологии не будет полноценным. В МТС готовят инфраструктуру к запуску технологии, масштабное внедрение eSIM возможно, как только решатся все правовые и технические вопросы, связанные в том числе с удаленной идентификацией клиентов.

В "Билайне" также ждут всех необходимых для внедрения eSIM законодательных изменений, после чего оператор будет готов предоставлять услугу. В компании, к примеру, уже тестируют саморегистрацию сим-карт, которая сделана на базе мобильного приложения оператора на основе технологии распознавания документов и фотографий.

"Мегафон" заинтересован в расширении способов удаленного заключения договора с абонентами, в том числе с помощью биометрии. Однако для технологии eSIM удаленная идентификация выступает лишь удобным дополнением, а не обязательным условием, подчеркивают там.

Tele2, который первым из "большой четверки" стал проводить тестирование eSIM в апреле 2019 года, продолжает распространять услугу по регионам. Однако для абонентов оператора услуга дистанционного подключения eSIM недоступна, хотя технически для этого все готово. Для соблюдения регуляторных требований клиентам пока нужно появиться в салоне для замены "пластика" на eSIM, объяснили в компании.

Нормативная база или разрешение от ФСБ?

Как заявили в пресс-службе "Тинькофф мобайл", запуск eSIM в России не требует отдельного согласования с Минкомсвязью. Достаточно иметь лицензию на оказание услуг связи и согласовать это с ФСБ, чтобы обеспечивать все требования, предъявляемые к операторам законодательством в части обеспечения оперативно-разыскной деятельности, заверили в компании.

Вместе с тем Минкомсвязь в январе заявляла, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM. По мнению министерства, удаленная идентификация абонентов eSIM должна быть прописана в законах, о чем и говорят операторы связи. Тогда же представитель ведомства отмечал, что все необходимые законодательные акты будут готовы в течение 2020 года.

С позицией операторов связи согласен и гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. ФСБ, напоминает он, - надзорный орган, и хоть он и в праве выдавать разрешения на внедрение eSIM, тем не менее изменения в законы необходимы.

Что касается "Тинькофф мобайла", то, по мнению эксперта, идея первичного оформления дебетовой или кредитной карты интересная, потому что в банках степень безопасности гораздо выше, чем у операторов. "С точки зрения легализации, проблема в том, что у нас нет четко прописанного регламента, как происходит работа с eSIM, поэтому, получив одобрение ФСБ, они без проблем начинают запускать подобный сервис, который гораздо облегчает пользователям выбор того или иного оператора без прихода в офлайн", - сказал он, выразив надежду, что в конечном счете "все должно закончиться тем, что будут внесены соответствующие изменения в законодательство".