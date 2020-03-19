"Газпром нефть" завершила на НПЗ в Омске модернизацию установки гидроочистки на 3 млн т

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит "Газпром нефти") завершил модернизацию установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 3 млн т, что позволит увеличить ее производительность на 10%. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей, сообщает компания.

"Развивая предприятие, мы не только вводим новые комплексы, но и модернизируем существующие мощности, внедряем новые технологии нефтепереработки и цифрового управления. Целенаправленное повышение эффективности позволит Омскому НПЗ войти в число мировых лидеров по глубине переработки нефти", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Компания также сообщает, что в 2021 году на предприятии завершится строительство новой установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива мощностью 2,5 млн т в год.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ объемом инвестиций более 300 млрд рублей. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого существенно вырастет глубина переработки нефти и объем выработки светлых нефтепродуктов.