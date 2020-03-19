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Глава комитета Госдумы считает, что ЦБ не изменит ключевую ставку

Анатолий Аксаков отметил, что инфляция сейчас находится на приемлемом уровне

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Центробанк не поддастся рыночному негативу и не изменит ключевую ставку на предстоящем в пятницу заседании совета директоров, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Свое мнение он высказал в четверг на пресс-конференции в Симферополе.

"Я считаю, что вряд ли [Центробанк] повысит, это мое личное мнение, поскольку надо еще посмотреть все факторы, которые вызывают инфляцию", - сказал он.

Он отметил, что инфляция сейчас на приемлемом уровне, но регулятор может принять меры для сокращения покупки валюты. "Но тогда надо серьезно повышать ключевую [ставку]. Не на пол-процента, не на один процент. Эксперты говорят, что Банк России может повысить ключевую ставку на пол-процента, некоторые даже один процент называют. Я, поскольку не в ЦБ работаю, не могу сказать, что они сделают, но, по моему мнению, ключевая ставка не должна меняться", - добавил Аксаков.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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