Госдума ратифицировала протокол о поставках в Армению российских нефтепродуктов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению от 2 декабря 2013 года.

Протокол был подписан в Москве 4 октября 2019 года. Он предусматривает, что экспорт российских нефтепродуктов (в частности, бензин автомобильный с октановым числом менее 95, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут топочный, парафин нефтяной жидкий) за исключением природного газа на территорию Республики Армения осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ.

При этом временные таможенные декларации на соответствующие товары, фактический вывоз из РФ в Республику Армения по которым не был произведен, и поданные на 2019 год в соответствии с протоколом, считаются неподанными.

Протокол начинает временно применяться по истечении 15 дней с даты получения российской стороной письменного уведомления армянской стороны о выполнении ею внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола, и вступает в силу с даты получения армянской стороной письменного уведомления РФ о выполнении ею внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

Документ направлен на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в Армению, отмечается в заключении комитета Госдумы по энергетике.