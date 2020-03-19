Utair откроет с 3 мая новый рейс из Барнаула в Омск

БАРНАУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair откроет с 3 мая авиасообщение между Барнаулом и Омском, которое субсидирует правительство Омской области, сообщается на сайте аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова. Новый рейс станет первым, который свяжет самый западный регион Сибири с алтайскими курортами.

"Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова сообщает об открытии нового рейса Барнаул - Омск с 3 мая! Рейс будет выполняться авиакомпанией Utair по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Начальник управления транспорта министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексей Лазуткин рассказал ТАСС, что этот рейс субсидирует правительство Омской области. В мае также планируется открыть рейс авиакомпании "ЮВТ-Аэро" между Омском и Горно-Алтайском. Эти направления значительно повысят доступность алтайских курортов для жителей Омской области.

По словам Лазуткина, Омская область активно участвует в развитии межрегиональных рейсов. В 2020 году регион субсидирует авиарейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Новокузнецк, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Тюмень. На эти цели правительство региона выделило в 2020 году 150 млн рублей.