Мантуров заявил, что дефицит антисептиков в аптеках устранят к 23 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дефицит антибактериальных средств для кожи будет спадать, антисептики появятся в российских аптеках в понедельник, 23 марта. Больницы, медучреждения и органы власти ими уже обеспечены, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, то во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках - мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели", - сказал он.

Потребность в антисептиках

Промышленность РФ может полностью обеспечить потребность в антисептиках, в ближайший месяц предприятия утроят выпуск антибактериальных гелей для рук, сообщил журналистам глава Минпромторга.

При этом антисептики поступают в продажу непрерывно, отметил министр. "Просто объемы потребления кратно превышают то, что коллеги завозят в аптеки и в торговые объекты. Мы исходим из того, что наша промышленность в состоянии обеспечить всю ту потребность, которая есть на сегодняшний день", - сказал он.

Мантуров добавил, что предприятия, производящие антисептики, работают круглосуточно в три смены. "Что касается кожных антисептиков, наши предприятия вышли на трехсменный режим круглосуточной работы, производство примерно 3 млн единиц продукции, и готовы обеспечить в течение месяца производство до 9 млн, если переводить в 50 мл объемы", - отметил министр.

Сдерживание цен

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС контролируют цены на продукты питания, ретейлеры РФ на данный момент закупили продукции минимум на два месяца, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Могу сказать одно, что, конечно же, запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено. Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев в первую очередь в логистических центрах", - сказал он.

Мантуров отметил, что Минпромторг совместно с Минсельхозом и ФАС следят за тем, чтобы не происходило роста цен на продукты питания.

"Что касается Федеральной налоговой службы, они также подключены к этой работе для того, чтобы в онлайн-режиме можно было отслеживать через контрольно-кассовые аппараты стоимость именно по категориям, которые мы (определили) - 47 позиций. Это и продукты питания, и другая социально значимая продукция", - заключил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что российские министерства начнут с пятницы проводить мониторинг цен на продукты и лекарства в стране. Речь идет о продуктах питания, детских товарах, лекарствах, медицинских изделиях, средствах дезинфекции и индивидуальной защиты.

Мишустин отмечал, что в торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции и они должны об этом сообщать и подтверждать это. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов, заявлял премьер.

Снижение ажиотажа

Минпромторг надеется на снижение ажиотажа в магазинах в ближайшие дни, заявил Денис Мантуров.

"Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет", - сказал он. Министр отметил, что ритмичный режим работы обеспечит бесперебойную поставку продукции.

"Я уверен в том, что, к сожалению, эта продукция не будет в итоге использована", - добавил Мантуров.