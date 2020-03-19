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Распространение коронавируса нового типа

Роскачество советует работающим удаленно сотрудникам соблюдать "цифровую гигиену"

Спецалисты рекомендуют использовать только рабочую почту, не открывать подозрительные вложения и письма, не переходить по непроверенным ссылкам из смс и сообщений из соцсетей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роскачество ожидает роста числа кибератак в связи с тем, что работодатели массово переводят сотрудников на удаленный режим работы, и советует соблюдать "цифровую гигиену" при работе из дома. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества в числе основных киберрисков называют рост числа мошеннических сайтов и целевых атак на сотрудников из финансовой отрасли, возрастающую вероятность кибератак с целью шпионажа и мошенническую активность в отношении пожилых людей.

Обезопасить себя можно, если соблюдать общепринятые правила "цифровой гигиены", подчеркивают специалисты Роскачества. Они рекомендуют использовать только рабочую почту, не открывать подозрительные вложения и письма, не переходить по непроверенным ссылкам из смс и сообщений из соцсетей, устанавливать программы только из проверенных источников, пользоваться антивирусами и иметь разные пароли для разных инернет-ресурсов. Для подключения к сети эксперты советуют использовать Wi-Fi только с максимально возможным уровнем шифрования и сложным паролем.

"Позаботьтесь о том, чтобы члены вашей семьи также соблюдали правила "цифровой гигиены". Это особенно важно, если вы пользуетесь одними и теми же устройствами. Ребенок может случайно установить на компьютер вредоносное ПО, которое затруднит удаленную работу", - добавил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

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Распространение коронавируса нового типа
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