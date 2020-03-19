Госдума одобрила в I чтении право кабмина распределять деньги без поправок в бюджет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Законопроект был инициирован председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

"В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, законопроектом предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию указанных мероприятий, а также на иные цели, определенные правительством РФ", - говорится в документе.

Автор предлагает ввести дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по решениям правительства РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.

Законопроект не потребует дополнительных бюджетных расходов, поскольку его положения носят обеспечительный характер и направлены на создание надлежащих условий для финансового обеспечения мероприятий экстренного характера в пределах утвержденных параметров бюджетов бюджетной системы РФ, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Правительство РФ поддержало законопроект. "Данные изменения будут способствовать своевременному финансовому обеспечению мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также своевременному оказанию государственной гарантийной поддержки", - говорится в отзыве правительства.