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Рестораторы не исключают проблем с поставками импортного алкоголя из-за ослабления рубля

В пресс-службе сети московских ресторанов Ginza Project отметили, что пока только одна компания, занимающаяся поставками премиального импортного алкоголя, сообщила, останавливает отгрузки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Крупная ресторанная сеть не исключает проблем с поставками импортного алкоголя из-за коронавируса и ослабления курса рубля. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе сети московских ресторанов Ginza Project.

"Заметных проблем с поставками алкоголя в рестораны Ginza Project мы пока не наблюдаем, но не исключаем, что ситуация может измениться", - сказал представитель сети.

Он отметил, что пока только одна компания, занимающаяся поставками премиального импортного алкоголя, сообщила, что останавливает отгрузки "в связи с резкой дестабилизацией национальной валюты", остальные поставщики работают.

Ginza Project - международный ресторанный холдинг, владеющий и управляющий более чем сотней заведений в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке, Лондоне.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о том, что связывает логистические проблемы и трудности в таможенном оформлении алкогольной продукции с ограничениями, возникшими на фоне распространения в России коронавируса, при этом дефицита импортного алкоголя торговые сети не испытывают.

В компании "Росинтер" (развивает торговые марки "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль" и другие) также сообщили ТАСС, что не испытывают проблем с получением алкогольной продукции и не получали уведомлений о возможных сбоях.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о возможном негативном влиянии распространения коронавируса на поставки алкоголя в Россию. По данным издания, крупные импортеры начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.

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