На Кубани намерены отсрочить коммунальные платежи бизнесу из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Власти на Кубани намерены предоставить предпринимателям отсрочку по уплате коммунальных платежей на период действия в регионе режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг.

Ранее по распоряжению губернатора Краснодарского края в регионе ввели режим повышенной готовности, он действует предварительно до 1 мая и может быть продлен в случае, если угроза распространения коронавируса будет сохраняться. Накануне торговым центрам на Кубани рекомендовали приостановить работу.

"В сегодняшних условиях мы готовы поддержать бизнес: важный вопрос компенсации или отсрочки платежей для коммерческих структур - это, прежде всего, электричество и вода. Нужно проработать этот вопрос с естественными монополиями, также проговорите с собственниками помещений о возможности отсрочки арендной платы. С министерством экономики в течение трех дней внесем предложения", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края его слова.

Представители бизнеса уже начали обращаться к властям за помощью по данному вопросу, отмечается в сообщении.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Приморско-Ахтарского район на Кубани доставлен в инфекционную больницу в Краснодаре после возвращения из Италии, медики оценивают его состояние, как стабильное, не тяжелое, порядка 20 человек, контактировавших с ним находятся под наблюдением врачей, по результатам текущих лабораторных исследований коронавируса у них не выявлено.