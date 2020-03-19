Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и C

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и С, рейсы будут переведены в D и F. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заместитель генерального директора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

"С нуля часов 20 числа мы закрываем терминалы E и C на прилет и на вылет, и все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах будут переведены в терминалы D и терминал F", - сказал он.

Ранее на фоне пандемии коронавируса Россия ограничила авиасообщение со многими странами, включая европейские. С 20 марта также вступит в силу ограничение на перелеты в США, Великобританию и ОАЭ. Сейчас рейсы в "закрытые" страны можно выполнять только в столицы и только из терминала F Шереметьево.