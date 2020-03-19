Дума может обязать вузы уплачивать штраф за нарушение договора о целевом обучении

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает высшие учебные заведения возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения.

Сегодня закон об образовании устанавливает, что при невыполнении заказчиком целевого обучения своих обязательств в части трудоустройства гражданина после окончания обучения, он должен выплатить учебному заведению штраф. Размер штрафа равен сумме расходов федерального или местного бюджета, которые ушли на финансирование целевого обучения гражданина в вузе.

Однако такие нормы не касаются ситуаций, при которых заказчиком обучения выступает сам вуз, отмечают авторы законопроекта. В связи с этим правительство предлагает уточнить, что в случае, если заказчиком целевого обучения была организация, осуществляющая образовательную деятельность, то ей также придется уплатить штраф при отказе от трудоустройства выпускника вуза, окончившего целевое обучение.

При этом авторы законопроекта особо отмечают, что новые нормы не коснутся договоров о целевом обучении, которые были заключены до вступления новых норм в силу.