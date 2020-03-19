{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Moody's: падение цен нефти снизит кредитоспособность банков РФ, Казахстана и Азербайджана

По сравнению с прошлым кризисом состояние банков этих стран укрепилось, отмечают в агентстве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Падение цен на нефть окажет негативное влияние на кредитоспособность банков России, Казахстана и Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Moody's.

"Наблюдаемое сейчас падение цен на нефть окажет негативное влияние на кредитоспособность банков нефтедобывающих стран СНГ - России, Казахстана и Азербайджана, поскольку несет угрозу для их капитала и прибыльности", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве отмечают, что состояние банков этих стран укрепилось по сравнению с прошлым кризисом. "Благодаря более высокому уровню ликвидности и капитала, а также благодаря снижению долларизации банки в настоящее время менее уязвимы, чем во время кризиса 2014-2015 годов", - говорится в материале.

По мнению аналитиков, ухудшение экономической ситуации приведет к снижению качества активов банков, чистая процентная маржа понизится с ростом стоимости фондирования, который последует, так как банки будут предпринимать усилия по предотвращению конвертации депозитов клиентов в национальной валюте в иностранную валюту, и, в некоторых случаях, в результате повышения процентных ставок центральными банками для сдерживания инфляции.

В агентстве поясняют, что снижение стоимости нефти ведет к ослаблению национальных валют трех стран и снижает достаточность капитала банков, имеющих значительные валютные активы. С начала года и до 18 марта курс российского рубля упал на 23% по отношению к доллару США. Казахстанский тенге снизился на 14% за тот же период. Стабильность азербайджанского маната поддерживается продажами иностранной валюты из Государственного нефтяного фонда, при снижении цены на нефть Азербайджану может потребоваться девальвировать национальную валюту.

Реклама на ТАСС
И.о. помощника главы Минфина США стал первым заместителем главы МВФ
Джеффри Окамото в Минфине занимался наблюдением за глобальными финансовыми рынками, координацией действий со странами G7 и G20, а также вопросами финансовой стабильности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС