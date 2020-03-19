Moody's: падение цен нефти снизит кредитоспособность банков РФ, Казахстана и Азербайджана

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Падение цен на нефть окажет негативное влияние на кредитоспособность банков России, Казахстана и Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Moody's.

"Наблюдаемое сейчас падение цен на нефть окажет негативное влияние на кредитоспособность банков нефтедобывающих стран СНГ - России, Казахстана и Азербайджана, поскольку несет угрозу для их капитала и прибыльности", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве отмечают, что состояние банков этих стран укрепилось по сравнению с прошлым кризисом. "Благодаря более высокому уровню ликвидности и капитала, а также благодаря снижению долларизации банки в настоящее время менее уязвимы, чем во время кризиса 2014-2015 годов", - говорится в материале.

По мнению аналитиков, ухудшение экономической ситуации приведет к снижению качества активов банков, чистая процентная маржа понизится с ростом стоимости фондирования, который последует, так как банки будут предпринимать усилия по предотвращению конвертации депозитов клиентов в национальной валюте в иностранную валюту, и, в некоторых случаях, в результате повышения процентных ставок центральными банками для сдерживания инфляции.

В агентстве поясняют, что снижение стоимости нефти ведет к ослаблению национальных валют трех стран и снижает достаточность капитала банков, имеющих значительные валютные активы. С начала года и до 18 марта курс российского рубля упал на 23% по отношению к доллару США. Казахстанский тенге снизился на 14% за тот же период. Стабильность азербайджанского маната поддерживается продажами иностранной валюты из Государственного нефтяного фонда, при снижении цены на нефть Азербайджану может потребоваться девальвировать национальную валюту.