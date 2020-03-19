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Распространение коронавируса нового типа

Власти Петербурга проведут онлайн-консультации с предпринимателями в связи с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в городе также создадут оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга проведет 21-22 марта консультации с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере услуг и промышленными предприятиями о ведении бизнеса в условиях распространения коронавируса и изменившейся экономической обстановки. Мероприятия пройдут как в дистанционном формате, так и в режиме встречи, сообщила в четверг пресс-служба губернатора города.

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"21 и 22 марта пройдут консультации с поставщиками услуг на потребительском рынке, руководством компаний промышленного сектора. Онлайн-предложения от представителей бизнеса принимают в социальной сети "Вконтакте" в группах "Комитет по экономической политике" и "Промышленность, инновации и торговля". Выработанные экономические меры направлены на то, чтобы не допустить спекуляций и роста цен, сохранить стабильность на рынке труда, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса. Руководит работой штаба вице-губернатор города Евгений Елин. План мероприятий по поддержке МСП по поручению губернатора должен быть разработан в течение трех недель.

Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга (ЦРПП) расширил дистанционный формат консультирования начинающих предпринимателей, сообщили журналистам в пресс-службе центра. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут получить не только бесплатные консультации по всем вопросам начала и ведения своего дела дистанционно, но и доступ к тематическим мастер-классам, которые уже проходили на площадке центра, а также трансляциям образовательных лекций от практикующих спикеров через интернет. Консультации проводятся по вопросам участия в государственных программах поддержки в Санкт-Петербурге, финансовым вопросам, в том числе кредитованию, бухгалтерскому учету, маркетингу и по другим направлениям.

По оценкам городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, эпидемиологическая обстановка в первую очередь скажется на сфере туризма, общественного питания и торговле. В числе планируемых мер поддержки временного характера рассматриваются квартальные отсрочки налоговых платежей, снижение стоимости арендных мест на розничном рынке, вовлечение новых территорий для организации ярмарок. В городской администрации также рассматривается предложение заключить соглашения с госкорпорациями об увеличении закупок у малого бизнеса с 15% до 30%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, один человек умер. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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