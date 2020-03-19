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Саудовская Аравия снизит переработку нефти для увеличения экспорта

Ранее Saudi Aramco уже сообщала, что намерена довести экспорт нефти свыше 10 млн баррелей в сутки
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Saudi Aramco в апреле - мае продолжит поддерживать высокий уровень экспорта нефти на внешние рынки за счет снижения загрузки своей внутренней переработки, говорится в заявлении компании.

"Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки", - отмечается в нем.

Ранее компания уже сообщала, что намерена довести экспорт нефти свыше 10 млн баррелей в сутки. Для этих целей на экспорт будет перенаправлено часть объемов с внутреннего рынка. При этом местные потребности должны покрываться поставками с газоперерабатывающего завода.

16 марта глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что компания готова работать в условиях низких цен на нефть в течение длительного времени. По его словам, текущие цены на нефть комфортны для компании, Saudi Aramco выполнит все обязательства перед акционерами и другими партнерами.

Пике нефтяных котировок началось после встречи стран-участниц сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта, когда партнеры по соглашению не смогли договориться о продлении сокращения добычи нефти после марта 2020 года. Срыв договоренностей стал неожиданностью как для самих участников альянса ОПЕК+, так и для рынка. Котировки Brent на этих новостях обрушились в первые торговый день, 9 марта, на 30% - до $31 за баррель. Такого резкого падения за один день рынок нефти еще не видел.

После того, как Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти в апреле почти на треть - до 12,3 млн б/с и предложила европейским трейдерам купить нефть по $25 за баррель, наблюдатели констатировали ценовую войну.

В четверг нефть Brent торгуется на отметке ниже $27 за баррель. При этом нефть сорта Urals, доходы от продажи которой формируют бюджет РФ, подешевела, по данным Argus Media, до $18,4 за баррель. Это минимальный уровень с 2002 года.

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Саудовская Аравия
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