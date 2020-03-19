{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэнерго США выделит $3 млн на проекты высокопроизводительных вычислений

Министерство будет финансировать проекты, которые направлены на повышение энергоэффективности и сокращение потребления электроэнергии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США выделит $3 млн на поддержку проектов по усовершенствованию производственных процессов с помощью высокопроизводительных вычислительных систем и моделирования данных. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Программа "Высокопроизводительные вычисления для производства" позволит промышленным предприятиям получить доступ к передовым вычислительным ресурсам в рамках национальных лабораторий министерства для повышения конкурентоспособности производства США", - сообщил представитель Минэнерго Алекс Фитцсиммонс.

В рамках инициативы министерство будет финансировать проекты, которые направлены, главным образом, на повышение энергоэффективности и сокращение потребления электроэнергии на всех этапах цепочки поставок. Отобранные проекты получат грант в размере до $300 тыс., при этом не менее 20% финансирования должны будут обеспечить отраслевые партнеры.

Регистрация участников открыта до 2 апреля 2020 года. Заявителям рекомендуется сотрудничать с университетами и некоммерческими организациями.

Реклама на ТАСС
Саудовская Аравия снизит переработку нефти для увеличения экспорта
Ранее Saudi Aramco уже сообщала, что намерена довести экспорт нефти свыше 10 млн баррелей в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС