Минэнерго США выделит $3 млн на проекты высокопроизводительных вычислений

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США выделит $3 млн на поддержку проектов по усовершенствованию производственных процессов с помощью высокопроизводительных вычислительных систем и моделирования данных. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Программа "Высокопроизводительные вычисления для производства" позволит промышленным предприятиям получить доступ к передовым вычислительным ресурсам в рамках национальных лабораторий министерства для повышения конкурентоспособности производства США", - сообщил представитель Минэнерго Алекс Фитцсиммонс.

В рамках инициативы министерство будет финансировать проекты, которые направлены, главным образом, на повышение энергоэффективности и сокращение потребления электроэнергии на всех этапах цепочки поставок. Отобранные проекты получат грант в размере до $300 тыс., при этом не менее 20% финансирования должны будут обеспечить отраслевые партнеры.

Регистрация участников открыта до 2 апреля 2020 года. Заявителям рекомендуется сотрудничать с университетами и некоммерческими организациями.