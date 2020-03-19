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Международные резервы России за неделю увеличились до $581 млрд

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 13 марта составили $581 млрд, показав рост за неделю на $3,2 млрд (+0,6%), сообщил Банк России.

По данным ЦБ, увеличение резервов произошло в результате "положительной рыночной переоценки и поступлений средств на счета Минфина России ".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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