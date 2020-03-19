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Вице-президент "Роснефти" вошел в совет директоров "Национального нефтяного консорциума"

Совет директоров "Роснефти" одобрил совмещение двух должностей Зелько Рунье 16 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса "Роснефти" Зелько Рунье войдет в совет директоров совместного предприятия, "Национального нефтяного консорциума" (ННК), говорится в сообщении российской компании.

Совмещение членом правления НК "Роснефть" Зелько Рунье должности члена совета директоров ООО "Национальный нефтяной консорциум" одобрил совет директоров "Роснефти" на заседании 16 марта.

В настоящее время "Роснефти" в ННК принадлежит 80%, еще 20% владеет "Газпром нефть".

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Россия
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