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Распространение коронавируса нового типа

Туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности

В компании пояснили, что делают это для того, чтобы дать возможность клиентам обратиться за выплатами в ассоциацию "Турпомощь" и к страховой компании "Гелиос"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Индиго-Тур" первым из российских туроператоров заявил о прекращении своей деятельности после 17 лет работы в связи с коронавирусом и курсом валют. Об этом говорится на сайте туроператора.

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"Индиго-Тур" предлагал путевки в большинство стран Азии, таких как Индия, Непал, Тибет, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивы, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия.

В компании объяснили, что из-за ситуации с коронавирусом и резким скачком курса валют путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а ряд стран вовсе закрыли въезд для туристов. В связи с этим многие клиенты туроператора обратились к компании с требованием возврата денег. "С глубокой болью вынуждены сообщить вам о прекращении с 13 марта 2020 г. деятельности ООО "Индиго-Тур" в качестве туроператора, поскольку с сегодняшнего дня и далее мы не имеем возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что делают это для того, чтобы дать возможность клиентам обратиться за выплатами в ассоциацию "Турпомощь" и к страховой компании "Гелиос", предоставившей "Индиго-Тур" фингарантии по договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта.

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