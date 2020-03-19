Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%, говорится в исследовании агентства.

"Мы снизили наш прогноз роста ВВП до 1% в 2020 год с 2% в прошлом прогнозе, поскольку растущие глобальные риски, включая более слабый рост в Китае, глобальный экономический спад, обвал цен на нефть и ослабление рубля, вероятно, отразятся на российском экспорте и на внутреннем рынке", - указано в материалах Fitch.

Эксперты рейтингового агентства ожидают, что замедление роста произойдет в первом полугодии текущего года, так как низкие цены на нефть, слабый рубль и ослабленный внешний спрос на российский экспорт сократят инвестиции.

При этом Fitch отмечает, что экономика будет постепенно расти во втором полугодии 2020 года, поскольку правительство увеличивает капитальные расходы.

"Частное потребление остается сильным, чему способствовал рост реальной заработной платы и увеличение социальных расходов. Тем не менее, потребительское кредитование замедляется из-за мер ЦБ РФ, а более слабый рубль и более высокая инфляция также подорвут реальные располагаемые доходы домашних хозяйств и повлияют на частные расходы", - указывает агентство.

По прогнозам Fitch, инфляция в РФ в 2020 году составит 4,3%, несколько превысив целевой уровень Банка России. "Это позволит ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне ранее оцененного нейтрального диапазона ставок (6-7% - прим. ТАСС)", - отмечается в исследовании.