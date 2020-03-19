Россияне увеличили объем онлайн-покупок в 1,5 раза после перехода на дистанционную работу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Объем онлайн-покупок жителей России после перехода на дистанционный формат работы вырос в 1,5 раза, следует из данных банка ВТБ.

"ВТБ проанализировал розничную активность потребителей после перевода части сотрудников российских компаний на удаленную работу. Результаты транзакций в эквайринговой сети ВТБ показывают, что россияне в 1,5 раза увеличили объем онлайн-покупок, на четверть - траты в аптеках, и на треть - покупку авиабилетов. При этом москвичи на 25% сократили число поездок в общественном транспорте, а объем транзакций в крупных продуктовых магазинах вырос на 22%", - отметили в пресс-службе банка.

Кроме того, активно растет оборот в сегменте онлайн-заказов: в категории товаров для дома объем операций вырос на 47%, товаров для животных - на 30%, доставки еды и телеком-услуг - на 10%. При этом значительно снизились продажи билетов на мероприятия: с учетом того, что отменены все крупные досуговые и спортивные события, в этом сегменте объем продаж сократился на 53%.

Накануне власти Москвы рекомендовали работодателям по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу. Тем самым работодатели внесут огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, считает мэр столицы Сергей Собянин.