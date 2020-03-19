Оператор маркировки ЦРПТ поддержал введение онлайн-торговли лекарствами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поддержал введение дистанционной торговли лекарствами, отметив, что маркировка поможет избежать контрафакта. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ.

Накануне Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов. Законопроект позволяет продавать онлайн лекарства, которые отпускаются без рецепта. Третье чтение назначено на 31 марта.

"Ранее дистанционную торговлю лекарствами сдерживали инфраструктурные ограничения, в первую очередь сложность контроля качества в этой сфере. Эта задача решается с введением обязательной маркировки и прослеживания лекарств, которая не позволит нелегальным препаратам находиться в легальном обороте, а также совершенствованием контрольно-надзорного законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, покупатель сможет самостоятельно сканировать код маркировки в мобильном приложении "Честный знак" и видеть полную информацию о препарате и его происхождение, а также цену для лекарств из списка ЖНВЛП. "Это полноценный инструмент общественного контроля, доступ к которому получают все потребители", - подчеркнул он.

Также в поддержку законопроекта выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Легализация доставки лекарств - это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках. Мы считаем, что безрецептурные препараты в условиях современных технологий доставлять могут любые службы при соблюдении требований к перевозке препаратов, кроме того можно доставлять и рецептурные препараты при условии наличия электронного рецепта", - приводит пресс-служба слова президента АКИТ Артема Соколова.

Накануне депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Александр Петров отметил, что после введения обязательной маркировки с 1 июля Госдума продолжит работу по дистанционной продаже лекарств по рецепту. По его словам, комитет по охране здоровья намерен создать соответствующую рабочую группу.

О маркировке

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.