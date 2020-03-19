Российский рынок акций закрылся ростом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги на Московской бирже ростом. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, до 2275,7 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс РТС вырос на 8,46%, до 902,63 пункта.

Лидерами роста к закрытию торгов стали акции "Татнефти" (+18,46%), "Новатэка" (+16,29%), "Лукойла" (+15,46%), "Детского мира" (+14,56%), "Роснефти" (+12,99%), префы "Татнефти" (+12,26%), акции "Газпром нефти" (+12,08%), АФК "Система" (+11,73%), "Алросы" (+10,56%) и ТГК-1 (+9,63%).

Курс доллара, по данным на 19:03 мск, снижается на 1,08% - до 80 рублей, евро - на 2,97%, до 85,7 рубля.