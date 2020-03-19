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Вологодская область и Белоруссия намерены сотрудничать в домостроении и аквакультуре

Стороны также обсудили сотрудничество в сферах машиностроения, легкой промышленности, агропромышленного и лесного комплексов, образования и подготовки специалистов

ВОЛОГДА, 19 марта. /ТАСС/. Правительства Вологодской области и Белоруссии, помимо традиционного взаимодействия в машиностроении, намерены сотрудничать в развитии аквакультуры и деревянного домостроения. Об этом сообщила в четверг пресс-службы областного кабмина по итогам заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества между сторонами, прошедшем в режиме видеоконференции.

"Стороны определили возможные перспективы дальнейшего сотрудничества, среди новых направлений - развитие аквакультуры, два года назад в Вологодской области введено субсидирование из областного бюджета на поставку оборудования, развитие капитального строительства и производство кормов для рыб. Еще одно перспективное направление, продиктованное увеличением потребности населения в индивидуальном жилищном строительстве, - деревянное домостроение. Это сфера общего интереса - вологодских предприятий и белорусских", - говорится в сообщении.

На заседании комиссии первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель областного правительства Антон Кольцов предложил совместно с белорусской стороной проработать вопрос о создании единых строительных норм при возведении многоквартирных домов с использованием деревянных несущих конструкций и плит. Участники встречи также обсудили сотрудничество в сферах машиностроения, легкой промышленности, агропромышленного и лесного комплексов, образования и подготовки специалистов, межмуниципальном взаимодействии. Стороны пришли к мнению о необходимости диверсифицировать направления сотрудничества - от крупной промышленности к сферам малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе.

Показатели по товарообороту

По словам Кольцова, Белоруссия занимает второе место среди стран-контрагентов по товарообороту с Вологодской областью по различным направлениям - от создания высокотехнологичной машиностроительной продукции, модернизации сельхозпредприятий и предприятий лесного комплекса до реализации совместных научно-образовательных программ и развития гуманитарных связей. Внешнеторговый оборот региона и республики составил в 2019 году $448,3 млн.

Основными статьями экспорта в 2019 году были черные металлы и изделия из них, соль, сера, земля и камень, удобрения, оборудование, механические устройства. Из Белоруссии поставлялись средства наземного транспорта, увеличился оборот импорта по измерительным, оптическим инструментам, оборудованию, механическим устройствам.

Сотрудничество ведется в рамках соглашения между сторонами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 2006 года, а также программы развития сотрудничества на 2017-2020 годы.

Кольцов от имени главы региона пригласил руководство концерна "Беллесбумпром", представителей Минского и Гродненского областных исполнительных комитетов, муниципалитетов-побратимов посетить Вологодскую область в День Победы. Теме исторического наследия будет посвящен и VII Форум регионов Белоруссии и России, подготовка к которому началась на федеральном уровне. Форум запланирован на первую декаду октября 2020 года в Минске.

Теги
БелоруссияРоссияВологодская область
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