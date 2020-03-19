Авиакомпания "Россия" временно приостанавливает рейсы на Шри-Ланку

МОСКВА, 19 марта./ТАСС/. Авиакомпания "Россия" временно приостанавливает рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), говорится в сообщении авиаперевозчика.

"В связи с закрытием международного аэропорта Шри-Ланки для приема иностранных граждан, авиакомпания "Россия" временно приостанавливает перевозку пассажиров на рейсах SU6265 из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка)", - отмечается в сообщении компании.

Ограничение вводится по местному времени Шри-Ланки с 04:00 часов 19 марта до 23:59 часов 25 марта 2020 года, уточняют в авиакомпании.