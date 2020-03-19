Движение поезда Адлер - Калининград приостановлено с связи с нотой МИД Литвы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Курсирование поезда Адлер - Калининград, следующего по террритории Литвы, приостановлено в связи с нотой министерства иностранных дел республики, говорится в сообщении РЖД.

Таким образом, через Литву продолжают следовать только два транзитных поезда в Калининградскую область: из Москвы и Санкт-Петербурга. Поезда на Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до станции Минск. Все рейсы поезда №360 Калининград - Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд будет курсировать по маршруту Адлер - Смоленск.