Эксперты: розничные цены на бензин в США достигли самой низкой отметки с конца 2016 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Средняя розничная стоимость бензина самой ходовой марки (Аи-87) в США составляет $2,19 за галлон (3,785 л), достигнув самого низкого показателя с декабря 2016 года. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на последние выкладки некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки на более 60 тыс. автозаправках.

По сведениям ААА, средняя стоимость галлона самой ходовой марки сократилась в США на 13 центов за календарную неделю и на 36 центов за календарный год. Данный показатель упал ниже отметки $2 за один галлон в почти четверти из 50 штатов страны.

Дешевле всего бензин продается на АЗС в штате Оклахома ($1,84). Самые высокие расценки установлены в штатах Гавайи ($3,52) и Калифорния ($3,28).

"Это беспрецедентно", - заявил телекомпании ведущий аналитик Службы информации о нефтяных ценах Том Клоза. Он прогнозирует в предстоящие месяцы снижение средней стоимости бензина в США до $1,99, а в некоторых штатах - до $1 за галлон.

Министерство энергетики США ранее в четверг информировало о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва страны. Минэнерго действует в целях поддержки американских производителей нефти, которые могут столкнуться с катастрофическими потерями из-за последствий COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и дестабилизации мировых нефтяных рынков.

Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 713,5 млн баррелей.