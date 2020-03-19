Шесть ассоциаций, связанных с еvent-индустрией, попросили Мишустина о поддержке отрасли

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Шесть ассоциаций, связанных с еvent-индустрией (организация и проведение мероприятий), направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли и внесли свои предложения. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Подпись поставили президент Московской ассоциации предпринимателей Андрей Поденок, исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля, председатель Национальной ассоциации организаторов событийного маркетинга (REMA) Артем Минасян, директор ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКРМ) Екатерина Коляда, председатель правления Ассоциации компаний по техническому обеспечению мероприятий (АкТОМ) Алексей Алесковский и президент Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС) Кирилл Погодин.

"Хотим обратить ваше внимание на возникшие чрезвычайные обстоятельства на нашем рынке, связанные с отменой всех мероприятий до снятий ограничительных мер. В организации мероприятий принимают участие более 100 тыс. юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. С учетом остановки деятельности мы не можем выполнять свои коммерческие, налоговые, кредитные, зарплатные и социальные обязательства. Общее число работников, занятых в нашей отрасли, составляет, по нашим экспертным оценкам, до 500 тыс. человек, без учета членов семей. Просим вас временно ввести для компаний, относящихся к категории предприятий малого и среднего бизнеса <…>, а именно организаторов мероприятий, декораторов, застройщиков, устроителей конференций <…> меры поддержки", - говорится в письме.

В частности, авторы письма просят подготовить официальные разъяснения и разработать схемы компенсации расходов организаторам в отмененных мероприятиях. Они также рекомендуют ввести временный льготный режим по уплате налогов и сборов: предоставить льготный срок по уплатам текущих налогов и сборов за 2020 год сроком до третьего квартала 2021 года, освободить полностью или частично от налога на прибыль в 2019 году, освободить от уплаты в фонд медицинского и пенсионного страхования до третьего квартала текущего года с сохранением социальных гарантий работникам, ввести льготную ставку налога на землю и льготный налог на имущество в 2020 году.

В числе других предложений - предоставить субсидию из бюджетов и/или внебюджетных фондов на покрытие затрат фонда оплаты труда за первый и второй кварталы 2020 года, приостановить действие статей Гражданского кодекса в части ответственности за задержку выплаты заработной платы.

Также авторы письма просят "возместить потери по госконтрактам, которые прекращены из-за ограничительных мер". Кроме того, ввести механизмы льготного кредитования для компаний отрасли до конца 2020 года, в том числе кредиты со ставкой в 3% годовых, сроком погашения до трех лет и выдачей под поручительство профильных ассоциаций и госгарантию. В письме содержится предложение приостановить на 12 месяцев оплату ипотечных взносов работников, занятых в сфере организации и проведения мероприятий, продлить действие надзорных каникул до конца 2021 года и другие меры.